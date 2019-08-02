Керівник Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив той факт, що він таки писав заяву на звільнення, але як її знімок з’явився в інтернеті, йому невідомо.

Андрій Богдан підтвердив наявність заяви про звільнення, але не знає, звідки це фото з’явилося в інтернеті.

– Заяву писав, усі писали. Як вона з’явилася в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ чи провокація спецслужб, – сказав Богдан.

На запитання, чи є у Богдана бажання звільнитися, він відповів, що від його бажання мало що залежить, бо президент може підписати заяву в будь-який момент.

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Богдан дійсно написав заяву на звільнення – Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення.