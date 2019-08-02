У Польщі скасували податок для фізичних осіб до 26 років, дохід яких не перевищує 85,5 тис. злотих (20 тис. євро) на рік.
У Польщі для молодих працівників зменшили податок з 18% до нуля.
У цю категорію підпадають особи, яким немає ще 26 років і чий річний дохід не більше 85,5 тис. злотих (20 тис. євро).
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Податок скасували для зупинки міграції та збільшення доходу близько двох мільйонів осіб.
До речі, українці станом на середину 2019 року отримали 199 тис. посвідок на проживання в Польщі.
Джерело: DW
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