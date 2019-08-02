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Факти / Україна

Нульовий податок. У Польщі поліпшили умови для молодих працівників

У Польщі скасували податок для фізичних осіб до 26 років, дохід яких не перевищує 85,5 тис. злотих (20 тис. євро) на рік.

Нульовий податок. У Польщі поліпшили умови для молодих працівників

У Польщі  для молодих працівників зменшили податок з 18% до нуля.

У цю категорію підпадають особи, яким немає ще 26 років і чий річний дохід не більше 85,5 тис. злотих (20 тис. євро).

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Податок скасували для зупинки міграції та збільшення доходу близько двох мільйонів осіб.

До речі, українці станом на середину 2019 року отримали 199 тис. посвідок на проживання в Польщі.

Джерело: DW

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