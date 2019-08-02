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Перерахунок голосів на 50 окрузі: поліція відкрила справу

Члени ОВК №50 не виконують рішення Донецького окружного апеляційного суду і відмовляються перерахувати голоси.

Перерахунок голосів на 50 окрузі: поліція відкрила справу

Поліція Донецької області відкрила кримінальну справу через невиконання членами окружної виборчої комісії №50 рішення суду щодо перерахунку голосів.

Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала перерахувати голоси на трьох дільницях.

– Наразі рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування. Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність.

Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 ККУ – невиконання судового рішення, що набрало законної сили, – сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн або позбавлення волі строком до 3 років.

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– Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області, – поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, у місті Покровськ на Донеччині люди вийшли на протест проти можливих фальсифікацій. Під ОВК номер 50 активісти встановили кілька наметів і принесли шини.

Протести почалися після того, як спостерігачі Опори помітили розбіжності в протоколах і вимагали, аби голова ОВК зачитала вголос всі дані, однак вона відмовилась і спробувала покинути приміщення.

Джерело: Нацполіція

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