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Пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів – КМДА

Парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців КП Київавтошляхміст.

Пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів – КМДА

Комунальна корпорація Київавтошляхміст проводить додаткові обстеження на пішохідному мосту до Труханового острова.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі №3 (прогін 2-3, не судноплавний).

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Зараз проводять заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом і готують план дій з відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

Нагадаємо, у Києві обвалилася бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.

Джерело: КМДА

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