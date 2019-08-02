Парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців КП Київавтошляхміст.

Комунальна корпорація Київавтошляхміст проводить додаткові обстеження на пішохідному мосту до Труханового острова.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі №3 (прогін 2-3, не судноплавний).

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Зараз проводять заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом і готують план дій з відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

Нагадаємо, у Києві обвалилася бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.