У посольстві США в Україні попередили про небезпеку, у зв’язку з кількома святами у серпні.

Посольство США в Україні попередило про активність екстремістів напередодні Дня незалежності і Курбан-байрам.

Ці свята випадають на 11-12 (Курбан-байрам) і 24 серпня (День незалежності України).

За інформацією посольства США, такі екстремістські групи як ІДІЛ використовують святкові дні для здійснення атак і терактів.

Читайте: Побили і розпорошили газ. На Тернопільщині напали на авто відпочивальників

Їх цілями зазвичай стають людні місця, в яких проводять громадські заходи або мітинги.

Посольство США рекомендує:

уникати участі у мітингах;

перевіряти інформацію у місцевих ЗМІ;

стежити за своїм оточенням;

бути напоготові у місцях скупчення туристів;

носити з собою документ, що засвідчує особу;

подбати про засоби самозахисту.

До слова, у Запоріжжі перерізали горло Олексію Петрову, якого називають кримінальним авторитетом.

Джерело: Посольство США в Україні