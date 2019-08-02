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Факти / Україна

Посольство США попередило про небезпеку в Україні 11, 12 і 24 серпня

У посольстві США в Україні попередили про небезпеку, у зв’язку з кількома святами у серпні.

Україна

Посольство США в Україні попередило про активність екстремістів напередодні Дня незалежності і Курбан-байрам.

Ці свята випадають на 11-12 (Курбан-байрам) і 24 серпня (День незалежності України).

За інформацією посольства США, такі екстремістські групи як ІДІЛ використовують святкові дні для здійснення атак і терактів.

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Їх цілями зазвичай стають людні місця, в яких проводять громадські заходи або мітинги.

Посольство США рекомендує:

  • уникати участі у мітингах;
  • перевіряти інформацію у місцевих ЗМІ;
  • стежити за своїм оточенням;
  • бути напоготові у місцях скупчення туристів;
  • носити з собою документ, що засвідчує особу;
  • подбати про засоби самозахисту.

До слова, у Запоріжжі перерізали горло Олексію Петрову, якого називають кримінальним авторитетом.

Джерело: Посольство США в Україні

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