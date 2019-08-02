У серпні в Україні можна очікувати сухої та спекотної погоди, а температура триматиметься на рівні 30° тепла.

Доктор фізико-математичних наук у галузі метеорології Вазіра Мартазінова заявила, що цього року погода у серпні буде сухою і спекотною.

За її словами, температура повітря почне підвищуватися після 24 липня і вже у серпні вона доходитиме до 30° тепла.

– Серпень буде спекотний і сухий. Температура доходитиме до 30°, плюс/мінус 1-2°. В середині серпня слід чекати спекотних днів. Далі, після 20 чисел буде різке похолодання, – сказала метеоролог.

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Мартазінова додала, що у вересні температура знизиться приблизно до 28°, а також очікуються дощі та короткочасні зливи на всій території України.

Заморозки можливі вже на початку жовтня, тому про бабине літо можна забути.

До слова, цього тижня майже на всій території України очікуються дощі і грози.