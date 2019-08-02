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Факти / Україна

Сфера безпеки стане основним питанням – Данилюк про зустріч Зеленського і Трампа

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа порушуватимуть питання безпеки.

Сфера безпеки стане основним питанням – Данилюк про зустріч Зеленського і Трампа

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що однією з головних тем на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа стане сфера безпеки.

За його словами, питання безпеки та оборони займає приблизно 80% порядку денного між Україною і США.

– Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів (України і США – Ред.) основою, по суті, цих переговорів, – сказав Данилюк.

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Секретар РНБО також вважає, що Україна має перестати виступати у ролі жертви і стати надійним стратегічним партнером.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що підготовка до зустрічі Зеленського і Трампа вже ведеться.

Джерело: Новое время

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