Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа порушуватимуть питання безпеки.
Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що однією з головних тем на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа стане сфера безпеки.
За його словами, питання безпеки та оборони займає приблизно 80% порядку денного між Україною і США.
– Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів (України і США – Ред.) основою, по суті, цих переговорів, – сказав Данилюк.
Читайте: Звільнення полонених і Мінськ: Кучма зустрівся з повіреним США
Секретар РНБО також вважає, що Україна має перестати виступати у ролі жертви і стати надійним стратегічним партнером.
До слова, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що підготовка до зустрічі Зеленського і Трампа вже ведеться.