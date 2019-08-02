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Факти / Україна

У Києві відновили рух на станціях метро Хрещатик, Університет і Театральна

У Києві відчини станції метро Хрещатик, Університет і Театральна, які були зачининими з технічних причин.

У Києві відновили рух на станціях метро Хрещатик, Університет і Театральна

У Києві відновився рух на червоній вітці метро після збою, станції працюють у звичайному режимі.

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Нагадаємо, у Києві станцію метро Хрещатик зачиняли для пасажирів з технічних причин. Також на вхід та вихід не працювали Університет і Театральна.

Раніше Факти ICTV писали, що Київський метрополітен відмовиться не лише від жетонів – згодом зникнуть і зелені картки для оплати проїзду.

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