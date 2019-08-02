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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українцям обіцяють знизити ставку за іпотечними кредитами на третину

В Офісі президента прогнозують зниження ставки за іпотечними кредитами до 2020 року.

Українцям обіцяють знизити ставку за іпотечними кредитами на третину

В Україні до 2020 року знизяться ставки за іпотечними кредитами і становитимуть 12-13% річних.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук після зустрічі з представниками провідних іноземних банків.

– Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється, – написав він у соцмережі.

Зазначимо, що нині в Україні номінальні річні ставки за іпотечними кредитами становлять близько 20% річних. Вони тісно пов’язані з рівнем облікової ставки, встановленою Національним банком України зараз на рівні 17%.

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За прогнозом НБУ, облікова ставка до кінця 2022 року знизиться до 8%.

Нагадаємо, голова біржової ради ФБ Українська біржа Артемій Єршов висловив свою думку щодо кредитних рейтингів компаній і країни загалом.

Фото: Dreamstime

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