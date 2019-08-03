Фракцію партії Слуга народу у Верховній Раді України може очолити Давид Арахамія.

Головою фракції Слуги народу в парламенті може стати Давид Арахамія.

– Політична партія Слуга народу буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови Верховної Ради – Стефанчука, а на посаду голови фракції – Давида Арахамію, – заявив майбутній нардеп Василь Мокан.

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Давид Арахамія був четвертим у списках партії Слуга народу.

У 2014-2017 роках він очолював Раду волонтерів при Міністерстві оборони України, а в кінці червня 2019 року був призначений секретарем Національної інвестиційної ради при президенті України.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.

Фото: David Braun