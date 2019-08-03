PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Хто може очолити фракцію Слуги народу в Раді

Фракцію партії Слуга народу у Верховній Раді України може очолити Давид Арахамія.

Хто може очолити фракцію Слуги народу в Раді

Головою фракції Слуги народу в парламенті може стати Давид Арахамія.

– Політична партія Слуга народу буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови Верховної Ради – Стефанчука, а на посаду голови фракції – Давида Арахамію, – заявив майбутній нардеп Василь Мокан.

Читайте: Спікер ІХ скликання: хто стане наступником Парубія та які матиме повноваження

Давид Арахамія був четвертим у списках партії Слуга народу.

У 2014-2017 роках він очолював Раду волонтерів при Міністерстві оборони України, а в кінці червня 2019 року був призначений секретарем Національної інвестиційної ради при президенті України.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.

Фото: David Braun

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЦВК оголосила обраними 160 мажоритарників (СПИСОК)
Радуцький розповів, що буде з медреформою в Україні
Резерв Слуги народу: хто зі списку пройде після формування Кабміну
У Голосі визначили найважливіші завдання нової Ради
Кабмін буде сформований в перші дні роботи Верховної Ради – Герус
Зміни з серпня 2019: ціна газу і штрафи за євробляхи
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Скільки і як Слуга народу витратила гроші на вибори до Ради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка