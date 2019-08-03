Україна веде переговори із західними партнерами, вирішуючи питання проведення податкової амністії.
Секретар РНБО Олександр Данилюк підтвердив, що Україна веде переговори із західними партнерами для проведення податкової амністії.
– Так, ми переговори ведемо з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка. Перше, амністія капіталу повинна дати результат, бо якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, недавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні.
Дуже часто одна з причин – це слабкість самої податкової системи, – сказав він.
Таким чином ключовою умовою проведення податкової амністії має стати реформування податкової служби.
Читайте: Кабмін схвалив реформування Податкової та Митної служб
– Друге це ставка, за якою відбувається амністія. Це політичне питання, тому де ця межа, нам ще треба визначити.
І ключове, третє: не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним шляхом або якимось кримінальним шляхом, – додав секретар РНБО.
Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.