Секретар РНБО Олександр Данилюк підтвердив, що Україна веде переговори із західними партнерами для проведення податкової амністії.

– Так, ми переговори ведемо з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка. Перше, амністія капіталу повинна дати результат, бо якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, недавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні.

Дуже часто одна з причин – це слабкість самої податкової системи, – сказав він.