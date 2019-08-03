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Факти / Україна / Політика

Результати виборів: члени ЦВК прилетіли у Покровськ, щоб забрати документацію

Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного 50 виборчого округу у Покровську на Донеччині.

Результати виборів: члени ЦВК прилетіли у Покровськ, щоб забрати документацію

За допомогою авіації МВС транспортувала членів ЦВК до 50 округу на Донеччині для доставлення документації у Київ.

– Щоб попередити можливі провокації та протиправні дії, було прийнято рішення перемістити виборчу документацію з проблемного округу за допомогою авіації МВС, – йдеться в повідомленні.

Охороняти документи буде поліцейський спецпідрозділ.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня – останній строк встановлення результатів виборів.

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– Cитуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська.

Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів, – сказав Радченко.

Нагадаємо, у місті Покровськ на Донеччині люди вийшли на протест проти можливих фальсифікацій. Під ОВК номер 50 активісти встановили кілька наметів і принесли шини.

Протести почалися після того, як спостерігачі Опори помітили розбіжності в протоколах і вимагали, аби голова ОВК зачитала вголос всі дані, однак вона відмовилась і спробувала покинути приміщення.

Джерело: МВС

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