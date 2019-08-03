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В 119 окрузі перерахували голоси – переміг мажоритарник від ЄС

Кандидат від партії Європейська солідарність Михайло Бондар залишився переможцем на окрузі №119.

В 119 окрузі перерахували голоси – переміг мажоритарник від ЄС

Перерахунок голосів на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах підтвердив перемогу кандидата від Європейської солідарності Михайла Бондаря.

Нардеп ХVІІІ скликання Микола Княжицький повідомив, що Михайло Бондар переміг у своєму окрузі в Бродах.

– Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам, – написав він.

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Нагадаємо, рішення про перерахунок голосів Львівський окружний адмінсуд ухвалив за позовом кандидата у нардепи в одномандатному окрузі від партії Слуга народу Ореста Кавецького, а також самовисуванця Віталія Кравчука. який посів друге місце за результатами голосування.

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