Кандидат від партії Європейська солідарність Михайло Бондар залишився переможцем на окрузі №119.

Перерахунок голосів на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах підтвердив перемогу кандидата від Європейської солідарності Михайла Бондаря.

Нардеп ХVІІІ скликання Микола Княжицький повідомив, що Михайло Бондар переміг у своєму окрузі в Бродах.

– Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам, – написав він.

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Нагадаємо, рішення про перерахунок голосів Львівський окружний адмінсуд ухвалив за позовом кандидата у нардепи в одномандатному окрузі від партії Слуга народу Ореста Кавецького, а також самовисуванця Віталія Кравчука. який посів друге місце за результатами голосування.