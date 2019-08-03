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Зеленський анонсував зустріч з Трампом: де і коли

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з очільником США Дональдом Трампом.

Зеленський анонсував зустріч з Трампом: де і коли

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником США Дональдом Трампом у вересні у Вашингтоні.

Читайте: Школа для партії Слуга народу: як проходить навчання нардепів

– Повинна бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні, – сказав Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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