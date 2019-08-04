На думку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, за кілька років половина українців проживатиме за кордоном.

Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що через декілька років половина громадян України проживатиме за кордоном.

Таку думку він пояснює тим, що мільйони українців постійно або тимчасово вже проживають не на території України.

Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном, я вважаю, що за декілька років приблизно буде так – половина українців буде тут, а половина українців буде там, – сказав глава МЗС під час зустрічі з ветеранами війни на Донбасі.

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За словами Павла Клімкіна, наразі за кордоном проживає 20 млн українців.

Раніше Факти ICTV писали про те, що кожен п’ятий українець перебуває на заробітках за кордоном.