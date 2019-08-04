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Факти / Україна / Політика

Зеленський пригрозив депутатам Слуги народу серйозною розмовою за невиконання обов’язків

Президент України Володимир Зеленський пригрозив депутатам Слуги народу серйозною розмовою в разі невиконання посадових обов’язків.

Зеленський пригрозив депутатам Слуги народу серйозною розмовою за невиконання обов’язків

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на народних депутатів покладена серйозна відповідальність.

Тому вони повинні виконувати свої посадові обов’язки своєчасно.

У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, що на них лежить серйозна відповідальність. На них лежить така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або дзвонити про щось домовлятися з кимось. Навіть щоб вони про це не думали, – сказав Володимир Зеленський.

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Президент також додав, що в разі невиконання обов’язків на нардепів чекає серйозна розмова.

Тобто я не хочу і не впливатиму на партію, але, якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з цими депутатами, – підсумував  Володимир Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Володимир Зеленський пропонує безвіз з низкою країн для розвитку медичного туризму.

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