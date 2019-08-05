З першого листопада у реквізиті розрахункового документа Рахунок мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.

Ви можете знайти цей номер у своєму договорі чи системі інтернет-банкінгу, або звернутись до контакт-центру чи відділення банку. (номер рахунку не те саме, що номер картки, який вказаний на картці).