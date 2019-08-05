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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
IBAN в Україні: що це, навіщо і як працюватиме

З 5 серпня 2019 року в Україні стартує запровадження міжнародного номера банківського рахунку IBAN. Що це означає для пересічного українця і чи вплине на систему розрахунків – читайте на сайті Факти ICTV.

Що таке IBAN і чому це важливо саме зараз?

International Bank Account Number – це міжнародний формат коду банківського рахунку. Використовується для здійснення міжнародних банківських переказів.

З 1 листопада IBAN-стандарт стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах.

У чому переваги IBAN?

По-перше, це легкість отримання переказів на валютні рахунки з-за кордону. По-друге, спрощення і підвищена точність внутрішніх і закордонних вихідних переказів.

Номер в цьому стандарті можна верифікувати при відправленні переказу контрольною цифрою. Це зменшить кількість помилкових перекладів.

У чому відмінність IBAN від звичайного рахунку?

Стандарт номеру IBAN передбачає 29 літер та цифр, а в Україні наразі діє вимога про 14-значний рахунок.

За міжнародним номером банківського рахунку міжбанківські платежі здійснюються швидше і коштують дешевше.

Як тепер виглядатиме рахунок за стандартом IBAN?

Міжнародний банківський рахунок складається з 29 значень і має такий стандарт:

UA nn bbbbbb ccccccccccccccccccc – де:
UA – код країни;
nn – контрольний розряд (генерується банком);
bbbbbb – код МФО банку, в якому відкритий рахунок;
ccccccccccccccccccc – номер рахунку клієнта.

Як працюватиме цей рахунок?

 

З першого листопада у реквізиті розрахункового документа Рахунок мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.

Ви можете знайти цей номер у своєму договорі чи системі інтернет-банкінгу, або звернутись до контакт-центру чи відділення банку. (номер рахунку не те саме, що номер картки, який вказаний на картці).

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