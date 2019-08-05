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Факти / Україна / Політика

НАБУ перевіряє достовірність заяв Богдана про $20 млн хабара

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Андрій Богдан

Після звернення мера Києва Віталія Кличка у Національному антикорупційному бюро розпочали розслідування щодо можливого підкупу глави Офісу президента Андрія Богдана.

– Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ.

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 369 КК України Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, – йдеться у повідомленні.

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Факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії.

Нагадаємо, що 24 липня Офіс президента направив до уряду прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Джерело: НАБУ

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