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Факти / Україна

Під Києвом таксист прикував пасажира ланцюгом у підвалі через неоплачену поїздку

У Київській області поліція затримала водія таксі, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі через борг.

Під Києвом таксист прикував пасажира ланцюгом у підвалі через неоплачену поїздку

У відділок поліції Київської області звернувся 38-річний житель міста Суми. Він повідомив, що його утримував у підвалі таксист через борг за неоплачену поїздку у розмірі 7 тис. грн.

Чоловік замовив таксі в Суми, але водій попросив розрахуватися за поїздку, не доїхавши до місця призначення. Але пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей.

Тоді таксист відвіз його до найближчого відділення банку, але у чоловіка вже була заборгованість, тому в позиці йому відмовили.

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Під Києвом таксист прикував пасажира ланцюгом у підвалі через неоплачену поїздку / 3 фотографии

Після цього таксист відвіз пасажира до власного гаражу в Софіївській Борщагівці. У підвалі він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив на сім годин.

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, за допомогою яких вийшов.

Водієві таксі загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві затримали таксиста, який зґвалтував і пограбував пасажирку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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