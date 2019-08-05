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Факти / Україна

Про повний склад уряду ще рано говорити – Разумков

Наразі ще рано говорити про повний склад уряду, який сформують після початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання.

разумков

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що іще не можна говорити про склад нового уряду.

Він додав, що наразі не готовий обговорювати зазначене питання.

– Нам потрібно буде зайти в парламент, щоб представити прем’єра, і паралельно буде представлений новий Кабінет міністрів, – сказав Разумков.

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Голова партії Слуга народу заявив, що українці дали їм можливість змінити ситуацію в країні на краще.

Він також вважає, що за п’ять років можна буде створити умови, які не дадуть Україні повернути назад.

До слова, позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив, що введені в дію етапи медреформи не скасовуватимуть.

Джерело: Коммерсантъ

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