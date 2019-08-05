В листопаді 2019 року кількість рейсів і маршрутів лоукостера Ryanair в Україні збільшиться до 40.

Ryanair збільшить кількість рейсів і маршрутів в Україну в листопаді 2019 року, коли на повну запрацює розклад зимового сезону польотів 2019-2020 років.

У листопаді 2018 року маршрутна мережа лоукостера нараховувала 17 напрямків з Києва і Львова. У листопаді 2019 року вона включатиме 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Кількість рейсів з України збільшиться з 52 до 113 на тиждень.

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Найбільш значне збільшення кількості рейсів і напрямів чекає на аеропорт Бориспіль. З листопада маршрутна мережа включатиме 26 напрямків, за якими будуть відбуватися 80 рейсів на тиждень.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair розпродає квитки на жовтень і листопад.

Джерело: Аvianews

Фото: Ryanair