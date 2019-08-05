Батько Катерини Гандзюк скаржиться, що ГПУ уклала угоду з підозрюваним в організації вбивства його дочки Ігорем Павловським без його відома.

Батько Катерини Гандзюк Віктор скаржиться, що Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним в організації вбивства його дочки Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт без його відома.

Відтепер правоохоронці вважають Павловського не організатором нападу, а лише особою, яка замовчувала інформацію про злочин.

За словами Віктора Гандзюка, інформація щодо Павловського для нього і його адвоката взагалі закрита.

Також батько вбитої активістки дізнався, що справу передали в Приморський суд міста Одеси, за клопотанням Верховного суду.

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Зі свого боку у ГПУ пояснюють свої дії нормою закону. У квітні 2019 року на підставі отриманих доказів в ході досудового розслідування Павловському було змінено підозру на ч.1.ст.396 КК (Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину). За цією статтею передбачена відповідальність за завдання шкоди суспільним інтересам.

– Тому угода з обвинуваченим укладається без письмової згоди з потерпілою стороною, – заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Нагадаємо, 4 червня Сергій Торбін, який організував напад на активістку Катерину Гандзюк, визнав себе винним.