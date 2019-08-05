Одна з найбільших компаній-постачальників дизельного палива з Росії припинила співпрацю з Україною в період, коли розпочинається збір врожаю.

Один із найбільших постачальників дизельного палива в Україні Wexler Group із 1 серпня призупиняє постачання дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. Цим трубопроводом в Україну імпортувалося 41% усього споживаного Україною дизельного палива.

Виходячи з даних експертів, опитаних журналістами, проблема, яка виникла, показала, що Україна так і не досягла енергетичної безпеки. Уряд повинен негайно шукати способи компенсувати обсяги ринку.

– Проблема в тому, що ми довгий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема – і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива – це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах буде постачання, – розповів економіст Олександр Охріменко.

За словами Охріменка, в цій ситуації важливо на затягувати, а якомога швидше вирішити питання, піднявши його на найвищому державному рівні.

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– Якщо говорити про постачання палива залізницею, то нагадаю, що Укрзалізниця – це державна установа, підпорядкована уряду. Тому саме уряд повинен цим займатися. Так само – Мінінфраструктури. Ці дві організації на чолі з керівниками країни повинні придумати розумний план виходу з цієї ситуації. Проблему потрібно вирішувати тільки на державному рівні, – заявив економіст.

Припинення постачання дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю. Цього року в Україні очікується рекордний урожай зернових.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація не підтримала автоматичну індексацію тарифів УЗ.

Джерело: 5 канал