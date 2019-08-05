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Факти / Україна

В Одесі рекомендували не купатися на усіх міських пляжах

В Одесі рекомендовано не купатися на усіх пляжах через зливи, які пройшли у місті днями.

В Одесі рекомендували не купатися на усіх міських пляжах

Одеситам та гостям міста рекомендують не купатися на усіх пляжах міста.

Згідно з повідомленням Одеської міської ради, така рекомендація виникла у зв’язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3−4 серпня у місті.

– З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста, – йдеться у повідомленні.

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Влада обіцяє повідомити додатково, коли знову можна буде купатися у морі.

Як повідомлялося, сильна злива в Одесі затопила вулиці та автомобілі, а також зруйнувала дороги.

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