Кабінет міністрів України розробив проект розпорядження, який передбачає зміну правил видавання кредитів.

Підготовка проекту розпорядження пов’язана зі збільшенням кількості скарг від громадян. Він передбачає обмеження максимального розміру штрафних санкцій за прострочену кредитну заборгованість.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заявляє, що вони вирішили піти на зустріч громадянам, які мали претензії до процесу видавання кредитів.

Що пропонують змінити:

обмежити максимальний розмір штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість;

У договорі повинно бути зазначено, що більше від конкретної фіксованої суми вимагати з людини не можна.

зазначати процентну ставку за позикою, її тип, порядок її обчислення;

Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, встановленим Цивільним кодексом України.

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зазначати інформацію про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів;

Зокрема розмір неустойки (штрафу, пені), процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються за невиконанння зобов’язання за договором позики.

зазначати граничний розмір загальної суми компенсації за договором позики у разі невиконання позичальником зобов’язань за договором, виражений в абсолютній величині в національній валюті України.

Зміни затвердить уже Рада нового скликання.

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Джерело: Нацкомфінпослуг