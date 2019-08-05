Радник Зеленського Михайло Федоров вважає за необхідне провести аудит держреєстрів, щоб “вичистити” звідти смотрящих від криміналу.

Нова влада в Україні проведе міжнародний аудит усіх державних реєстрів.

Про це вже є попередні домовленості з організаціями з Естонії та Литви, заявив радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров.

За його словами, на виконання цього завдання підуть донорські гроші, які вже зібрано.

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Федоров підкреслив, що на даний момент за кожним реєстром у нашій країні стоїть смотрящий від криміналу, у якого необхідно брати дозвіл на будь-які зміни в системі.

– Щойно зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо, – заявив радник президента.

Нагадаємо, Зеленський пригрозив депутатам Слуги народу серйозною розмовою в разі невиконання посадових обов’язків.

Фото: Михайло Федоров