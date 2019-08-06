Авіакомпанія Windrose уклала контракт на здійснення президентських перевезень.

Авіакомпанія Windrose у 2019 році здійснюватиме перевезення важливих персон України на середньомагістральних напрямках.

Відповідний контракт на суму 35,1 млн грн було укладено до 31 грудня 2019 року за підсумками переговорів. Оплату здійснило держпідприємство Україна.

Контракт на здійснення президентських рейсів зареєстрований у системі ProZorro.

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Крім так званих літерних перевезень, Windrose також надаватиме послуги з резервування для державного авіаційного підприємства Україна.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться у вересні.