ДБР розслідує можливі факти організації незаконного переправлення Віктора Януковича через державний кордон України.

Державне бюро розслідувань почало розслідування стосовно факту організації незаконного переправлення екс-президента-втікача Віктора Януковича через державний кордон України.

– Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів, — повідомили у відомстві.

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Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних злочинів передбачених: ст. 366 службове підроблення, ст. 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та ст. 358 використання завідомо підробленого документа Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович, засуджений до 13 років за держзраду, сподівається повернутися в Україну.

Джерело: ДБР