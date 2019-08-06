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Факти / Україна / Політика

ДБР розслідує незаконний перетин кордону Януковичем

ДБР розслідує можливі факти організації незаконного переправлення Віктора Януковича через державний кордон України.

ДБР розслідує незаконний перетин кордону Януковичем

Державне бюро розслідувань почало розслідування стосовно факту організації незаконного переправлення екс-президента-втікача Віктора Януковича через державний кордон України.

– Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів, — повідомили у відомстві.

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Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних злочинів передбачених: ст. 366 службове підроблення, ст. 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та ст. 358 використання завідомо підробленого документа Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович, засуджений до 13 років за держзраду, сподівається повернутися в Україну.

Джерело: ДБР

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