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Коли Рада збереться на перше засідання – можлива дата

Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися на початку вересня.

Верховна Рада

Голова Офісу президента України Андрій Богдан сумнівається, що перше засідання парламенту відбудеться до 1 вересня.

Читайте: Результати виборів в Раду: в 210 окрузі на Чернігівщині не встигли підрахувати голоси

– До 1 вересня, оскільки я юрист і розумію строки старту Верховної Ради, напевно, вона не встигне почати роботу, – сказав він.

За його словами, це залежить від кількості судових процесів.

До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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