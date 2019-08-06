Причиною окупації Криму Росією могла стати конкуренція між наддержавами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Крим був окупований Росією через конкуренцію наддержав.

– Зростання конкуренції між великими державами. Змагання. І ми бачимо наслідки цього на прикладі Криму… Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря, – заявив Столтенберг.

За його словами, на прояви гібридної війни Альянс відповів найбільшою адаптацією за це покоління.

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Генсек НАТО додав, що для окупації Криму використовували військовослужбовців у формі без розпізнавальних знаків, що також є частиною гібридної загрози.

До слова, через видобуток піску окупантами в Криму пошкоджені 33 га Бакальської коси.