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Факти / Україна

Конкуренція наддержав – Столтенберг про причини окупації Криму Росією

Причиною окупації Криму Росією могла стати конкуренція між наддержавами.

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Крим був окупований Росією через конкуренцію наддержав.

– Зростання конкуренції між великими державами. Змагання. І ми бачимо наслідки цього на прикладі Криму… Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря, – заявив Столтенберг.

За його словами, на прояви гібридної війни Альянс відповів найбільшою адаптацією за це покоління.

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Генсек НАТО додав, що для окупації Криму використовували військовослужбовців у формі без розпізнавальних знаків, що також є частиною гібридної загрози.

До слова, через видобуток піску окупантами в Криму пошкоджені 33 га Бакальської коси.

Джерело: ЛІГА.net

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