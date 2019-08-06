У селі Запитів Львівської області перевізники перекривали трасу Київ – Чоп.

6 серпня о 9.30 вантажні перевізники перекривали ділянку міжнародної траси Київ – Чоп у селі Запитів Львівської області.

Причиною акції стала недостатня кількість дозволів на виконання міжнародних транспортних перевезень.

З 23 липня Укртрансбезпека, згідно з наказом № 572 Міністерства інфраструктури, обмежила видачу таких дозволів.

Читайте: На трасі Київ-Чоп авто влетіло в стадо диких кабанів

За словами одного з перевізників, раніше у Львові у день видавали приблизно 300 універсальних дозволів і приблизно 70-80 транзитних. Зараз у день видають 60 дозволів.

Він додав, що в пунктах видавання величезні черги, а люди чекають по декілька днів.

Протестувальники перекривали ділянку траси і ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт.

Акція почалася о 9.55, а об 11.00 дорогу повністю розблокували. Рух трасою було відновлено.











Перевізники перекривали міжнародну трасу Київ – Чоп / 3 фотографии

Нагадаємо, в листопаді мітингувальники перекрили трасу Київ-Чоп. Вони вимагали вирішити питання щодо кримінальної ситуації в області, вирубки лісів, ремонту доріг.

Джерело: zaxid.net