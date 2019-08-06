Літаки Wizz Air літатимуть з Одеси до шести європейських міст починаючи з листопада 2019 року.
Wizz Air запустить нові рейси з Одеси до шести європейських міст. Літаки угорської бюджетної авіакомпанії літатимуть до Будапешта, Берліна, Гданська, Братислави, Вроцлава і Катовіце.
Дістатися з Одеси до цих міст завдяки рейсам Wizz Air можна буде з початку листопада поточного року двічі на тиждень.
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Також з 28 жовтня буде запущено рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр).
Як повідомлялося, у серпні Wizz Air скасовує частину рейсів із Києва одразу за 17 напрямками.
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