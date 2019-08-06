Спікери міжнародної конференції IDEC дали п’ять порад, як виховати щасливу дитину.

У Києві відбулася головна освітня подія року для вчителів та батьків – конференція IDEC: Education NOW, яка щороку подорожує світом.

Столиця України приймала конференцію вперше за 26 років. Відповідь на запитання Як виростити щасливу та успішну дитину шукали близько 800 учасників з 25 країн, зокрема 45 топ-зірок світової освіти.

– Зміни в освіті стосуватимуться усіх шкіл, а не тільки тих, де директори і вчителі інколи йдуть проти правил, аби розвивати демократичну освіту. Важливо, щоб цим благом могли сьогодні користуватися всі родини, щоб кожна дитина мала шанс розвивати свій талант і свою особистість, – зазначила Лілія Гриневич.







Як виростити щасливу дитину – топ-5 порад від експертів / 2 фотографии

Під час конференції зіркові спікери IDEC розповіли про те, чому настав час відмовитися від освітніх фабрик, бажання все контролювати – зло, виховання гаманцем – шлях в нікуди, а школа – місце для бесіди.

Відмовитися від освітніх фабрик

Засновник мережі демократичних шкіл та конференції IDEC Яков Гехт зазначає, що нас створено різними, несхожими та унікальними.

– Проте в індустріальну епоху, коли люди навчилися будувати фабрики і за короткий проміжок часу виготовляти багато однакових речей, хтось задумався: навіщо нам стільки різних людей? Давайте збудуємо для них фабрику, хай стануть однаковісінькими. І назвемо її школою. Ідея проста: зберемо у “коробці” людей одного віку, виберемо для них однаковий навчальний план, хай проходять його всі одночасно, з тим самим вчителем. Мета традиційної освіти — зрівняти всіх людей, – пояснює радник шести міністрів освіти Ізраїля.

Він додає, що мета демократичної освіти – допомогти кожній дитині віднайти свою унікальність. Час відмовитися від “освітніх фабрик” і дозволити дитині формувати свій навчальний план.

Надати дитині свободу дій

У 2021 році школа Summerhill відсвяткує 100-річчя з дня заснування.

– Хто б міг подумати? Божевільній ідеї “довіряти дітям”, що прийшла в голову одному шотландцю, вже майже століття. Наші студенти створюють правила школи та самі обирають, як провести свій день. Ми переконалися на власному досвіді: якщо прибрати зовнішній примус “роби, бо так потрібно” та вберегти дитину від нашого бажання “заподіяти добро”, можна виростити особистість, що має жагу до дослідження та знає, чого і чому хоче. Усвідомлює свою свободу та вміє жити з нею – нести відповідальність за свій вибір, – розповідає Генрі Редхед, онук творця легендарної демократичної школи Summerhill та один з очільників цієї школи сьогодні.

Не виховувати гаманцем

Деякі батьки платять дитині – за виконану домашню роботу, допомогу у домі чи гарну поведінку в школі. Це гарна ідея, якщо ціль – розвинути в дитині корисливість і пошук вигоди в усьому.

– Однак уявіть: якщо скінчиться ресурс, ви просто не зможете порозумітися, – говорить Паата Амонашвілі, педагог, психолог, президент Міжнародного центру гуманної педагогіки. – Гроші не виплекають в дитині співчуття, любов і турботу про навколишніх. Їх можна пізнати лише завдяки атмосфері щирості, уваги і підтримки, якою батьки оточують дітей.

Він пояснює, що у такому випадку за будь-яких обставин поряд з вами буде однодумець, соратник і друг – ваша дитина.

Не вирішуйте майбутнє дитини за неї

– Мене часто запитують: як змусити дитину готуватися до іспитів? – говорить Діма Зіцер, блогер, спікер TED.

Натомість педагог запитує, а хто дав вам право змушувати, спонукати чи вирішувати щось за дитину? Він каже, що успіх не пов’язаний з оцінками. Пам’ятайте, що жоден іспит не завадить вашій дитині добитися своєї мети. Єдине, що може завадити – відсутність батьківської підтримки.

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Наприклад, його донька провалила ЄДЕ (російський аналог ЗНО, – Ред.) з математики. Замість того, аби картати себе і ставити хрест на своєму житті, вона вступила до американської театральної школи.

– Так, у світі є професії, які не потребують математики. Через деякий час, для кращого розуміння персонажів, донька захотіла вивчати психологію. Виявилось, що без ЄДЕ з математики її не візьмуть у виш. Чим закінчилася історія? За два тижні донька підготувалася і набрала прохідний бал. Так буває, коли людина розуміє, навіщо їй потрібен той чи інший іспит, – розповідає очільник альтернативної школи Апельсин.

Не контролювати все

Сьогодні все частіше можна почути слово VUCA. Воно складається з перших літер англійських слів volatility (нестабільність), uncertainty (невизначеність), complexity (складність) і ambiguity (неоднозначність).

– Єдина можливість для батьків і вчителів співіснувати з VUCA в сучасному світі – не намагатися все контролювати. Саме через це бажання в просторі батьки-учні-вчителі ми втрачаємо взаємну довіру, безпеку, відкритість і врешті-решт радість від спілкування. Щоб цього уникнути, потрібно вчитися бачити і чути один одного, – розповідає Ірена Пранскевічюте, консультант системних трансформацій, експерт в дослідженнях Єврокомісії.











Як виростити щасливу дитину – топ-5 порад від експертів / 3 фотографии

День у школі починається з того, що педагоги кілька годин разом з дітьми слухають музику, яку вони вподобали сьогодні. Це потрібно, щоб позбутися упереджень і краще зрозуміти одне одного.

Нагадаємо, З 1 січня 2020 року зарплати українських вчителів зростуть від 20% до 70%. Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів окладу до 2023 року.