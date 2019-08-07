Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися на початку вересня.
Голова Офісу президента України Андрій Богдан сумнівається, що перше засідання парламенту відбудеться до 1 вересня.
– До 1 вересня, оскільки я юрист і розумію строки старту Верховної Ради, напевно, вона не встигне почати роботу, – сказав він.
За його словами, це залежить від кількості судових процесів.
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Як заявив 6 серпня представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус, перше засідання Верховної Ради IX скликання має відбутися 3 вересня.
До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.
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