Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися на початку вересня.

Голова Офісу президента України Андрій Богдан сумнівається, що перше засідання парламенту відбудеться до 1 вересня.

– До 1 вересня, оскільки я юрист і розумію строки старту Верховної Ради, напевно, вона не встигне почати роботу, – сказав він.

За його словами, це залежить від кількості судових процесів.

Як заявив 6 серпня представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус, перше засідання Верховної Ради IX скликання має відбутися 3 вересня.

До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.