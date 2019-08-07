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Факти / Україна / Політика

Методом жеребкування: фракцію Слуги народу поділять на 15 груп

Групи у парламентській фракції партії Слуга народу сформують методом жеребкування.

Методом жеребкування: фракцію Слуги народу поділять на 15 груп

У парламентській фракції партії Слуга народу методом жеребкування депутатів поділять на групи.

– 15 заступників – це не 15 “смотрящих”. Ці люди будуть не управляти робою, а координувати її. Групи ми формуємо методом жеребкування.

Фракція, як і партія, побудована по мережевому принципу, ми маємо можливість збиратися в різних форматах, щоб співпрацювати і спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи, – повідомила прес-секретар партії Слуга народу Євгенія Кравчук

За її словами, групи у фракції формуються, щоб ефективно координувати її роботу і налагодити внутрішню комунікацію.

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– Завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено і швидко напрацьовувати позицію у загальнополітичних питаннях, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції і, звичайно ж, навчання, – розповіла Кравчук.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, як будуть розподілятися посади у Верховній Раді України серед депутатів від партії Слуга народу.

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