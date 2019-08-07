Опозиційним фракціям планують віддати місця у комітетах з прав людини і свободи слова.

Обраний нардеп від партії Слуга народу Андрій Мотовиловець заявив, що парламентські комітети з прав людини та свободи слова планують віддати опозиційним фракціям у Верховній Раді.

За його словами, на посади спікера і віце-спікера парламенту розглядають кандидатури представників Слуги народу Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука.

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Мотовиловець додав, що партія Слуга народу чекатиме пропозиції інших фракцій щодо кандидатів на посаду віце-спікера.

До слова, Давид Арахамія заявив, що у партії Слуга народу є депутати з проросійськими поглядами.