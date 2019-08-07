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Факти / Україна

Погода в Україні на 7 серпня (КАРТА)

Погода в Україні 7 серпня буде дощовою на Заході і Півночі і сонячною по всій решті території.

Погода

7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних та місцями в північних областях короткочасні дощі та грози.

Вдень на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 7 серпня

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°С, на Лівобережжі місцями 7-9°С; вдень 26-31°С, у східних областях 22-27°С.

У Києві хмарно і без опадів. Температура вночі 11-16°С, вдень 27-29°С.

Раніше Факти ICTV писали, що в серпні на всій території України збережеться тепла і суха погода.

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