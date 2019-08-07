На що варто подивитися у Львові на вихідних, де можна зупинитися на ніч та що незвичного можна скуштувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Ще з шкільних і студентських часів ми асоціюємо вересень з активним поверненням у робочий ритм. Однак перед закінченням літа у нас ще є державний вихідний на День незалежності, тому цей вікенд треба провести максимально продуктивно.

Чудовий спосіб розважитися на вихідних – вирушити у подорож до іншого міста, наприклад, до Львова. Тим паче, на День незалежності Львів розцвітає вишиванками і пропонує чималий спектр розваг.

Тож де зупинитися у Львові, аби повністю розслабитися, що незвичного можна знайти у маленькій крамничні у центрі міста та куди сходити погуляти – читайте далі у матеріалі.

Де зупинитись у Львові?

Найперше, що потрібно зробити, плануючи подорож, – знайти собі житло. Залежно від мети вашого відпочинку та бюджету, можна обрати готель, хостел або ж цілу квартиру.

Готель

Якщо ви хочете вдосталь відпочити та розслабитись у цій подорожі, то найкращий варіант – це готель, бажано зі сніданком.

До речі, на подібні свята львівські готелі іноді проводять якісь акції, тож якщо пошукати – можна знайти щось цікаве.

До прикладу, Grand Hotel Lviv Luxury & SPA пропонує гостям одну безкоштовну ніч: три ночі за ціною двох.































Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 8 фотографий

Часто буває, що туристам не вистачає двох днів, аби відвідати всі визначні місця у Львові. Саме тому Grand Hotel Lviv вирішив надати одну ніч у подарунок, щоб ви встигли побачити все, що запланували.

Вартість проживання за одну ніч – від 2 600 грн.

До того ж, тут ще й сніданки входять у вартість. У ресторані Grand SoLie ви не лише скуштуєте витончені страви, а й отримаєте колосальне естетичне задоволення.

Найкращим завершенням активного дня буде вечір в Oasis Infinity Pool & SPA, що знаходиться на території готелю. Великий басейн, джакузі, шість різних саун, сінна кімната – відпочинок на будь-який смак.

Хостел











Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 3 фотографии

Якщо ви плануєте більш бюджетний відпочинок, то варто зупинитися у хостелі. На Booking.com можна підібрати зручний для себе варіант. І це необов’язково має бути невелике ліжко у загальній кімнаті на 10 людей. Ціни на окремі номери цілком доступні.

Ліжко у загальному номері – 160 грн.

Ліжко у жіночому/чоловічому номері – 230 грн.

Двомісний номер – 500 грн.

Середні ціни вказані за одну ніч у серпні.

Квартира

Якщо вам комфортніше відпочивати там, де менше людей, то варто розглянути варіант з квартирою. Забронювати житло можна на сайті Airbnb.

Вартість оренди за добу – від 500 до 1 000 грн.











Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 3 фотографии

Перевага власної квартири у тому, що часто можна домовитися з господарем про заїзд чи від’їзд у зручний для вас час.

Що подивитись у Львові?

Львів – це про піші прогулянки на площі Ринок, на Високому Замку чи у Стрийському парку. Це зручне місто, аби прости вийти на вулицю і гуляти, де заманеться, навіть не користуючись громадським транспортом.

Площа Ринок

Для початку прийдіть на площу Ринок і роздивіться усе поблизу. Тут можна піднятись на міську ратушу (50 грн.), з якої, до речі, окрім прекрасного виду, можна побачити найближчі пам’ятки.











Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 3 фотографии

Варто також походити по соборах: храм Святого Андрія, Вірменська церква, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Домініканський собор, Латинський кафедральний собор, церква святих Ольги та Єлизавети, собор святого Юра.







Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 2 фотографии

Також довкола розташовано доволі багато цікавих музеїв. Наприклад, музей Аптеки, Арсенал, музей Скла, Львівський історичний музей.

Замкова гора

Замкова гора або гора Високий замок – це найвища точка міста, з якої відкривається красивий вид на Львів.

На вершині розташований оглядовий майданчик, до якого веде спіральна пішохідна доріжка, що освітлюється в темну пору доби. Це створює особливу романтичну атмосферу.

Оперний театр

Оперний театр – найбільш відомий символ Львова, який зображений ледь не на усіх листівках. А площа біля театру – одне з популярних місць для фото з подорожі.

Але от всередину Оперного заходять не всі туристи. Хоча варто було б. Тому можна придбати квиток на будь-яку виставу, аби подивитися, як виглядає найвідоміший театр Львова зсередини.

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Личаківське кладовище

Цвинтар, звісно, не зовсім типове місце для прогулянок, однак Личаківське кладовище – таке ж відоме серед місцевих жителів, як і Байкове у Києві чи Пер-Лашез у Парижі.

Простіше кажучи – це цвинтар, на якому поховані відомі діячі українського народу, такі як Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Володимир Івасюк.

На могилах встановлено понад 500 скульптур та рельєфів. Частина з них належать до мистецьких пам’яток європейського значення.

До того ж це одне з найстаріших комунальних кладовищ у Європі.

Місцева кухня

Знайти місце, де можна перекусити у Львові – легко, адже заклади харчування практично на кожному кроці. Тому якщо ви хочете відчути колорит львівської кухні, вам варто пошукати щось на площі Ринок. Там ви знайдете місце на будь-який бюджет.

В принципі, ви можете зайти у будь-який заклад, і вас нагодують смачно. Однак є кілька місць, які особливо користуються популярністю серед туристів: Криївка, театр Правди, Гасова лямпа, Цукор.

Реберня Під Арсеналом

Це місце для справжніх любителів соковитого м’яса. Найпопулярніша страва, звісно ребра, заради яких люди стоять у черзі 1-2 години. Але вони того варті.

Копальна кави

Як банально це не було б, але перша асоціація зі Львовом – кава. Хоча, насправді, не у всіх закладах вона така смачна, як має бути. Не можна сказати, що в Копальні ви скуштуєте найкращий напій у своєму житті, проте туди треба завітати задля видовища. Спустіться на нижній поверх та візьміть запаяну каву.

Буденні бомбони

Буденні бомбони – це невелика крамничка одразу біля центра, де ви зможете купити льодяники з незвичними смаками: м’ясо з помідором, сирний льодяник, шампанське з полуницею, цибуля. Ціна – від 8 грн за один смаколик.

Кажуть, що літо – як маленьке життя. Дійсно, літо – особлива пора, ми мандруємо, відпочиваємо, багато усміхаємось. Вікенд у Львові подарує вам ще одну усмішку і стане чудовим завершенням вашої літньої історії.

До речі, раніше ми писали, як провести вихідні у Луцьку.