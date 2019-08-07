На що варто подивитися у Львові на вихідних, де можна зупинитися на ніч та що незвичного можна скуштувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Ще з шкільних і студентських часів ми асоціюємо вересень з активним поверненням у робочий ритм. Однак перед закінченням літа у нас ще є державний вихідний на День незалежності, тому цей вікенд треба провести максимально продуктивно.
Чудовий спосіб розважитися на вихідних – вирушити у подорож до іншого міста, наприклад, до Львова. Тим паче, на День незалежності Львів розцвітає вишиванками і пропонує чималий спектр розваг.
Тож де зупинитися у Львові, аби повністю розслабитися, що незвичного можна знайти у маленькій крамничні у центрі міста та куди сходити погуляти – читайте далі у матеріалі.
Де зупинитись у Львові?
Найперше, що потрібно зробити, плануючи подорож, – знайти собі житло. Залежно від мети вашого відпочинку та бюджету, можна обрати готель, хостел або ж цілу квартиру.
Готель
Якщо ви хочете вдосталь відпочити та розслабитись у цій подорожі, то найкращий варіант – це готель, бажано зі сніданком.
До речі, на подібні свята львівські готелі іноді проводять якісь акції, тож якщо пошукати – можна знайти щось цікаве.
До прикладу, Grand Hotel Lviv Luxury & SPA пропонує гостям одну безкоштовну ніч: три ночі за ціною двох.
Часто буває, що туристам не вистачає двох днів, аби відвідати всі визначні місця у Львові. Саме тому Grand Hotel Lviv вирішив надати одну ніч у подарунок, щоб ви встигли побачити все, що запланували.
Вартість проживання за одну ніч – від 2 600 грн.
До того ж, тут ще й сніданки входять у вартість. У ресторані Grand SoLie ви не лише скуштуєте витончені страви, а й отримаєте колосальне естетичне задоволення.
Найкращим завершенням активного дня буде вечір в Oasis Infinity Pool & SPA, що знаходиться на території готелю. Великий басейн, джакузі, шість різних саун, сінна кімната – відпочинок на будь-який смак.
Хостел
Якщо ви плануєте більш бюджетний відпочинок, то варто зупинитися у хостелі. На Booking.com можна підібрати зручний для себе варіант. І це необов’язково має бути невелике ліжко у загальній кімнаті на 10 людей. Ціни на окремі номери цілком доступні.
- Ліжко у загальному номері – 160 грн.
- Ліжко у жіночому/чоловічому номері – 230 грн.
- Двомісний номер – 500 грн.
Середні ціни вказані за одну ніч у серпні.
Квартира
Якщо вам комфортніше відпочивати там, де менше людей, то варто розглянути варіант з квартирою. Забронювати житло можна на сайті Airbnb.
Вартість оренди за добу – від 500 до 1 000 грн.
Перевага власної квартири у тому, що часто можна домовитися з господарем про заїзд чи від’їзд у зручний для вас час.
Що подивитись у Львові?
Львів – це про піші прогулянки на площі Ринок, на Високому Замку чи у Стрийському парку. Це зручне місто, аби прости вийти на вулицю і гуляти, де заманеться, навіть не користуючись громадським транспортом.
Площа Ринок
Для початку прийдіть на площу Ринок і роздивіться усе поблизу. Тут можна піднятись на міську ратушу (50 грн.), з якої, до речі, окрім прекрасного виду, можна побачити найближчі пам’ятки.
Варто також походити по соборах: храм Святого Андрія, Вірменська церква, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Домініканський собор, Латинський кафедральний собор, церква святих Ольги та Єлизавети, собор святого Юра.
Також довкола розташовано доволі багато цікавих музеїв. Наприклад, музей Аптеки, Арсенал, музей Скла, Львівський історичний музей.
Замкова гора
Замкова гора або гора Високий замок – це найвища точка міста, з якої відкривається красивий вид на Львів.
На вершині розташований оглядовий майданчик, до якого веде спіральна пішохідна доріжка, що освітлюється в темну пору доби. Це створює особливу романтичну атмосферу.
Оперний театр
Оперний театр – найбільш відомий символ Львова, який зображений ледь не на усіх листівках. А площа біля театру – одне з популярних місць для фото з подорожі.
Але от всередину Оперного заходять не всі туристи. Хоча варто було б. Тому можна придбати квиток на будь-яку виставу, аби подивитися, як виглядає найвідоміший театр Львова зсередини.
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Личаківське кладовище
Цвинтар, звісно, не зовсім типове місце для прогулянок, однак Личаківське кладовище – таке ж відоме серед місцевих жителів, як і Байкове у Києві чи Пер-Лашез у Парижі.
Простіше кажучи – це цвинтар, на якому поховані відомі діячі українського народу, такі як Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Володимир Івасюк.
На могилах встановлено понад 500 скульптур та рельєфів. Частина з них належать до мистецьких пам’яток європейського значення.
До того ж це одне з найстаріших комунальних кладовищ у Європі.
Місцева кухня
Знайти місце, де можна перекусити у Львові – легко, адже заклади харчування практично на кожному кроці. Тому якщо ви хочете відчути колорит львівської кухні, вам варто пошукати щось на площі Ринок. Там ви знайдете місце на будь-який бюджет.
В принципі, ви можете зайти у будь-який заклад, і вас нагодують смачно. Однак є кілька місць, які особливо користуються популярністю серед туристів: Криївка, театр Правди, Гасова лямпа, Цукор.
Реберня Під Арсеналом
Це місце для справжніх любителів соковитого м’яса. Найпопулярніша страва, звісно ребра, заради яких люди стоять у черзі 1-2 години. Але вони того варті.
Копальна кави
Фото: Fest.lviv.ua
Як банально це не було б, але перша асоціація зі Львовом – кава. Хоча, насправді, не у всіх закладах вона така смачна, як має бути. Не можна сказати, що в Копальні ви скуштуєте найкращий напій у своєму житті, проте туди треба завітати задля видовища. Спустіться на нижній поверх та візьміть запаяну каву.
Буденні бомбони
Буденні бомбони – це невелика крамничка одразу біля центра, де ви зможете купити льодяники з незвичними смаками: м’ясо з помідором, сирний льодяник, шампанське з полуницею, цибуля. Ціна – від 8 грн за один смаколик.
Кажуть, що літо – як маленьке життя. Дійсно, літо – особлива пора, ми мандруємо, відпочиваємо, багато усміхаємось. Вікенд у Львові подарує вам ще одну усмішку і стане чудовим завершенням вашої літньої історії.
До речі, раніше ми писали, як провести вихідні у Луцьку.