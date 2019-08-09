Новообрані депутати Слуги народу підписали відкриту декларацію про розвиток Києва.
Новообрані народні депутати Слуги народу підписали декларацію про розвиток столиці України, визначивши принципи, на яких грунтуватимуться нові правила функціонування столиці.
– Фактично – це ті самі принципи, які ми проголошували під час виборчої кампанії, обіцянка їм слідувати у новій Верховній Раді. Ми виступаємо проти узурпації влади у місті та прагнемо повернути у Києві народовладдя та гордість киян за столицю, – прокоментував новообраний нардеп від Слуги народу Олександр Ткаченко.
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Декларація є відкритою для приєднання усіх небайдужих.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами.