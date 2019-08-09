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Факти / Україна

Нардепи Слуги народу підписали декларацію про розвиток Києва

Новообрані депутати Слуги народу підписали відкриту декларацію про розвиток Києва.

Нардепи Слуги народу підписали декларацію про розвиток Києва

Новообрані народні депутати Слуги народу підписали декларацію про розвиток столиці України, визначивши принципи, на яких грунтуватимуться нові правила функціонування столиці.

– Фактично – це ті самі принципи, які ми проголошували під час виборчої кампанії, обіцянка їм слідувати у новій Верховній Раді. Ми виступаємо проти узурпації влади у місті та прагнемо повернути у Києві народовладдя та гордість киян за столицю, – прокоментував новообраний нардеп від Слуги народу Олександр Ткаченко.

Читайте: Слуга народу планує використовувати штучний інтелект в Раді, щоб уникнути корупції

Декларація є відкритою для приєднання усіх небайдужих.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами.

Фото: Dreamstime

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