Новообрані народні депутати Слуги народу підписали декларацію про розвиток столиці України, визначивши принципи, на яких грунтуватимуться нові правила функціонування столиці.

– Фактично – це ті самі принципи, які ми проголошували під час виборчої кампанії, обіцянка їм слідувати у новій Верховній Раді. Ми виступаємо проти узурпації влади у місті та прагнемо повернути у Києві народовладдя та гордість киян за столицю, – прокоментував новообраний нардеп від Слуги народу Олександр Ткаченко.