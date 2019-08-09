В Одесі через сильну зливу і штормовий вітер оголосили штормове попередження.
В Одесі на деяких вулицях після сильної зливи через підтоплення не ходять трамваї.
Крім того, в місті здійнявся сильний штормовий вітер. Вулицю Балківську вже почало затоплювати, рух там ускладненений, не їздять трамваї №15 і №22.
Рівень води на Дерибасівській вулиці сягнув півметра.
Дивіться відео: Злива за лічені хвилини перетворила центр Одеси на Венецію
На трасі Одеса-Київ автомобілі також з’їжджають на узбіччя.
Читайте: Негода в Україні: знеструмлено 205 населених пунктів у шести областях
Біля театру музкомедії на контактну мережу впало дерево. Внаслідок цього трамваї №5 і №28 припинили рух.
На вулиці генерала Петрова гілка впала на мережу, не їздить 10-й трамвай.
Раніше Факти ICTV писали про те, що на Одещині селевий потік знищив майно і вбив чоловіка.
Фото: Думская