В Одесі через сильну зливу і штормовий вітер оголосили штормове попередження.

В Одесі на деяких вулицях після сильної зливи через підтоплення не ходять трамваї.

Крім того, в місті здійнявся сильний штормовий вітер. Вулицю Балківську вже почало затоплювати, рух там ускладненений, не їздять трамваї №15 і №22.

Рівень води на Дерибасівській вулиці сягнув півметра.

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На трасі Одеса-Київ автомобілі також з’їжджають на узбіччя.

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Повалені дерева та півметра води – наслідки негоди в Одесі / 6 фотографий

Біля театру музкомедії на контактну мережу впало дерево. Внаслідок цього трамваї №5 і №28 припинили рух.

На вулиці генерала Петрова гілка впала на мережу, не їздить 10-й трамвай.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Одещині селевий потік знищив майно і вбив чоловіка.

Фото: Думская