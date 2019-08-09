Дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила другу дитину від бізнесмена Артура Чечоткіна.

Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге. Її дочка Євгенія народила сина.

Про це повідомила секретар фракції Батьківщина у Київраді Тетяна Меліхова у Facebook.

– Щиро вітаю з народженням сина Євгенію та Артура! А також Юлію Володимирівну з чоловіком, які вдруге стали бабусею і дідусем, – написала вона.

Як відомо, дочка Тимошенко раніше народила доньку Єву від одеського бізнесмена Артура Чечоткін, за якого вийшла заміж у 2014 році.

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До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який помер у 2018 році.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко розповіла, як їй вдається зберігати баланс між особистим життям і політичною кар’єрою.