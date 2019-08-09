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Факти / Україна / Політика

Тимошенко стала бабусею вдруге

Дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила другу дитину від бізнесмена Артура Чечоткіна.

Тимошенко стала бабусею вдруге

Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге. Її дочка Євгенія народила сина.

Про це повідомила секретар фракції Батьківщина у Київраді Тетяна Меліхова у Facebook.

– Щиро вітаю з народженням сина Євгенію та Артура! А також Юлію Володимирівну з чоловіком, які вдруге стали бабусею і дідусем, – написала вона.

Як відомо, дочка Тимошенко раніше народила доньку Єву від одеського бізнесмена Артура Чечоткін, за якого вийшла заміж у 2014 році.

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До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який помер у 2018 році.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко розповіла, як їй вдається зберігати баланс між особистим життям і політичною кар’єрою.

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