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Факти / Україна

Ураган у Києві: затори сягнули 8 балів (КАРТА)

У Києві через ураган на дорогах утворилися кілометрові затори.

Ураган у Києві: затори сягнули 8 балів (КАРТА)

Ураган у Києві 9 серпня призвів до утворення заторів на дорогах столиці.

Згідно з даними супутника, затори у Києві досягли 8 балів (станом на 19.30).

Правий берег.

У правобережних районах столиці автомобілі тягнуться на бульварі Дружби народів, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе на Подолі, Лук’янівці, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, в районі Видубичів.

Лівий берег.

На лівому березі столиці ускладнено рух на Дарниці, Позняках, Дніпровській набережній, Русанівці, в районі Чернігівської, на Броварському проспекті.

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Мости.

Затори скували міст Метро, міст Патона і Південний міст.

Як повідомлялося, 8 серпня у Києві також пронісся ураган, який валив дерева на автомобілі.

Фото: Dreamstime

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