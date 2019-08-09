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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні падають ціни – що здешевшало найбільше

Ціни в Україні у липні впали на 0,6%. Подібна ситуація спостерігалася і у червні.

В Україні падають ціни – що здешевшало найбільше

Ціни в Україні падають вже другий місяць поспіль, йдеться у даних Державної служби статистики.

У червні вони впали на 0,5%, а у липні — на 0,6%. Однак, від початку року ціни зросли на 3%.

Найбільше у липні здешевшали овочі – на 13,6%. Впали ціни також на одяг та взуття – на 3,9% та 5,2% відповідно. Суми у комунальних платіжках впали загалом на 2,3% за місяць. Зокрема комуналка здешевшала через падіння цін на газ на 10,4%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 3,2% та автомобілів на 1,1%.

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При цьому в Держстаті повідомляють, що інфляція в Україні в липні прискорилася до 9,1% у річному вираженні.

Нагадаємо, представник президента у Кабміні заявив, що причин для зростання цін на дизпаливо та нафтопродукти в Україні немає.

Джерело: Держстат

Фото: Dreamstime

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