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Факти / Україна

Купив обручку за годину до церемонії: Нефьодов одружився

Голова ДФС Максим Нефьодов повідомив про своє одруження.

Купив обручку за годину до церемонії: Нефьодов одружився

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов одружився.

За словами чиновника, для цього він скористався послугою “шлюбу за добу”.

– Протестували послугу Міністерства Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену, – написав Нефьодов у Facebook.

Читайте: Одружилися задовго до весілля: скільки Настя Каменських і Потап приховували свій шлюб

Він також додав, що обручку собі купив за годину до церемонії.

Нагадаємо, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге.

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