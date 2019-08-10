Нова українська школа відмовиться від обов’язкової форми та оголошення оцінок. Як зміниться шкільне життя з 1 вересня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

З 1 вересня 2019 року українські школи зміняться – обов’язкову форму скасують, введуть електронні учнівські квитки, а у столових сформують нове меню.

Вступ до першого класу без співбесіди

Конкурсний набір дітей до першого класу скасовується. Тепер першокласники будуть зараховані до шкіл за їх місцем реєстрації, незалежно від того, спеціалізована ця школа або загальноосвітня. Ця норма запрацювала ще з минулого року.

До школи без форми

У наступному навчальному році скасовується обов’язкова шкільна форма. Такий указ видав президент України Володимир Зеленський у червні.

До школи у світловідбиваючому жилеті

У силу вступає нове правило: учні 1-4 класів зобов’язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому.

Електронний учнівський квиток

Усі школярі, замість звичайних учнівських квитків, отримають нові — електронні. Це дозволить батькам відстежувати переміщення дитини по місту за допомогою спеціального додатку, а школярам уникати черг у метро.

Читайте: У Києві школярі отримають електронні учнівські квитки – як оформити

Вільний вибір форми навчання

Для дітей, які змушені пропускати уроки через хвороби або заняття спортом, музикою тощо, вчителі складатимуть спеціальний навчальний план.

Окремі уроки може проводити не вчитель

У рамках мережевої форми навчання окремі уроки зможе проводити гурток чи організація. Завдяки такому підходу хочуть вирішити проблему нестачі профільних вчителів.

Оголошення оцінок школярів

Вчителям заборонять оголошувати на весь клас оцінки учнів. Безпосередньо на уроці вчитель може загальними фразами оцінити відповідь учня, але оцінку в балах повинен виставляти у щоденник на перерві або після уроків в індивідуальному порядку.

Школи без дощок пошани

У школах більше не буде дощок пошани відмінників у навчанні. Діти різні, і здібності у них теж різні – хтось кращий у спорті, хтось у співах, кожен талановитий по-своєму.

Нове меню в їдальні

Мультипрофільне меню повинно з’явиться у всіх школах Києва до кінця 2019-2020 навчального року. Обід не стане дорожчим, бо продукти у ньому не зміняться. Новація у тому, що обід у їдальні буде нагадувати шведський стіл, де учні зможуть самі обирати, що з’їсти.

Нова програма ЗНО-2020 з української літератури

У новому навчальному році змінилася програма ЗНО з української літератури, деякі твори прибрали, деякі додали.

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.