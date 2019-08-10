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Факти / Україна

Війна на Донбасі: бойовики порушили режим тиші, загинув боєць НГУ

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Війна на Донбасі: бойовики порушили режим тиші, загинув боєць НГУ

Бойовики продовжують порушувати режим тиші. 10 серпня незаконні збройні формування чотири рази обстріляли позиції бійців операції Об’єднаної операції.

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України, – повідомляє прес-центр штабу Операції.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Бойовики здійснили обстріли поблизу Харчовика і Гнутового зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив два обстріли в районі Світлодарська та Луганського зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 6 серпня в зоні проведення ООС бойовики здійснили провокаційні обстріли. У результаті четверо українських бійців загинули.

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