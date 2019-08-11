У Донецьку через забруднення водосховища у річці Кальміус масово гине риба.
В окупованому Донецьку сталося забруднення Нижньо-Кальміуського водосховища, через що жителі масово скаржаться у соцмережах на загибель риби у річці Кальміус.
У “МОЗ ДНР” повідомляють про органічне забруднення води водосховища.
За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня 2019 року, встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища за такими показниками:
- запах у 3 рази,
- біологічне споживання кисню в 1,5 раза,
- завислі речовини в 2 рази,
- нафтопродукти в 2,5 рази,
- феноли в 3 рази,
- марганець у 5 разів,
- індекс ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка) становить 7 млн в 1 дм³ (за норми не більш як 5000 в 1 дм).
Через що сталося забруднення поки невідомо.
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Наступний відбір проб води водоймища запланований на 12 серпня.
До речі, раніше у Донбасенерго попередили про наслідки невнесення правок в Нацплан по екології.
Джерело: Новини Донбасу