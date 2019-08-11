У Донецьку через забруднення водосховища у річці Кальміус масово гине риба.

В окупованому Донецьку сталося забруднення Нижньо-Кальміуського водосховища, через що жителі масово скаржаться у соцмережах на загибель риби у річці Кальміус.

У “МОЗ ДНР” повідомляють про органічне забруднення води водосховища.

За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня 2019 року, встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища за такими показниками:

запах у 3 рази,

біологічне споживання кисню в 1,5 раза,

завислі речовини в 2 рази,

нафтопродукти в 2,5 рази,

феноли в 3 рази,

марганець у 5 разів,

індекс ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка) становить 7 млн в 1 дм³ (за норми не більш як 5000 в 1 дм).

Через що сталося забруднення поки невідомо.

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Наступний відбір проб води водоймища запланований на 12 серпня.

До речі, раніше у Донбасенерго попередили про наслідки невнесення правок в Нацплан по екології.

Джерело: Новини Донбасу