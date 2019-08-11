Прокуратура Автономної Республіки Крим провела обшук в місті Херсон на судні Марія, яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

В ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму прокуратура АРК 10 серпня провела обшуки на судні Марія.

Є підозра у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 це ж судно, але під назвою Вілга, постачао паливо для подрозілів Чорноморського флоту РФ у місті Севастополь.

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На підставі визначення Херсонського міського суду, зараз на зазначеному судні провели обшук.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Джерело: Прокуратура АР Крим