PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На судні, яке постачало паливо для Чорноморського флоту РФ, провели обшук

Прокуратура Автономної Республіки Крим провела обшук в місті Херсон на судні Марія, яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

На судні, яке постачало паливо для Чорноморського флоту РФ, провели обшук

В ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму прокуратура АРК 10 серпня провела обшуки на судні Марія.

Є підозра у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 це ж судно, але під назвою Вілга, постачао паливо для подрозілів Чорноморського флоту РФ у місті Севастополь.

Читайте: Реакція РФ на затримання танкера NEYMA

На підставі визначення Херсонського міського суду, зараз на зазначеному судні провели обшук.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Джерело: Прокуратура АР Крим

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський підтримує створення кримськотатарської автономії – Джемілєв
Моніторингова місія ОБСЄ повинна бути і в Криму – Чубаров
У Криму патріоти підняли прапор України на честь загиблих в ООС
Холерні вібріони у морі: в Севастополі закривають два пляжі
Конкуренція наддержав – Столтенберг про причини окупації Криму Росією
У Криму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу
Природна катастрофа у Криму: окупанти знищують Бакальську косу
РФ етапувала до Криму п’ятьох фігурантів справи Хізб ут-Тахрір
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка