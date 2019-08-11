На початку наступного тижня представники США, Німеччини та Франції планують провести консультації щодо нормандського формату.

Представники США, Німеччини та Франції домовилися про зустріч на початку наступного тижня. Під час неї вони планують провести консультації щодо нормандського формату.

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Про це повідомив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Нагадаємо, що 6 серпня в районі проведення ООС бойовики здійснили два провокаційних обстріли, в результаті яких загинули четверо українських військових.

Через це президент України Володимир Зеленський наполягає на терміновій зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Джерело: Голос Америки