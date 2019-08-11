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Факти / Україна

США, Німеччина та Франція готуються до консультацій по нормандському формату

На початку наступного тижня представники США, Німеччини та Франції планують провести консультації щодо нормандського формату.

США, Німеччина та Франція готуються до консультацій по нормандському формату

Представники США, Німеччини та Франції домовилися про зустріч на початку наступного тижня. Під час неї вони планують провести консультації щодо нормандського формату.

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Про це повідомив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Нагадаємо, що 6 серпня в районі проведення ООС бойовики здійснили два провокаційних обстріли, в результаті яких загинули четверо українських військових.

Через це президент України Володимир Зеленський наполягає на терміновій зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Джерело: Голос Америки

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Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.08.2019)
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