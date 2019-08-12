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Факти / Україна / Суспільство

Факти ICTV проведуть рейтинг Топ-100 блогерів України 2019

Цього року Факти ICTV проведуть ювілейний рейтинг Топ-100 блогерів України. П’ятий рік поспіль українці зможуть обрати кращих представників блогосфери країни.

Топ-100 блогерів України 2019

Блогери змагатимуться за перемогу в двох категоріях – Кращий блогер України і Народний вибір.

Переможця категорії Кращий блогер визначатимуть інтернет-користувачі та експертна комісія в пропорції 50 на 50.

Цього разу експертну комісію формують провідні фахівці в сфері мас-медіа, діджитал і переможці торішнього голосування.

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Нагадаємо, найкращим блогером України 2018 року став Андрій Карпов. А переможцем у категорії Народний вибір – Віктор Литовченко. За правилами голосування вони не зможуть брати участь в рейтингу 2019, але увійдуть до складу експертної комісії.

Проголосувати за найкращого блогера, який вплинув на вибір українців, можна буде на сайті Факти ICTV з 2 вересня протягом місяця.

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